"Спартак" против завершения чемпионата без зрителей, "Зенит" согласен

Владелец "Спартака" Леоинд Федун и гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказали свою позицию по завершению сезона без зрителей. Ранее РПЛ разместила заявление, в котором обозначила возможные сроки возобновления турнира.

По плану РПЛ, чемпионат может начаться в середине июня - середине июля. Кроме того, рассматривается вариант при котором матчи будут проходить без зрителей.

Федун против

Владелец красно-белых заявил, что не видит смысла в завершении сезона без зрителей. По его словам, команда будет терять на каждом матче 15-20 млн рублей.

"А какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв. Европа? Там другая картина. В Европе гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы! И потом если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе (но это уже совсем...), то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами, - приводит "СЭ" слова Федуна.

Медведев согласен

Гендиректор "Зенита" отметил, что футбольные клубы должны с чего-то начинать. Если будет стоять вопрос о проведении матчей без зрителей, то Медведев согласится на такой вариант.