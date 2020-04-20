Тренер по биатлону Роберт Кабуков, который претендует на должность наставника мужской сборной России, высказался по поводу допингового скандала вокруг Александра Логинова. По его словам, позицию иностранных спортсменов по этому поводу можно понять.
В 2016 году Логинов вернулся к соревнованиям после двухгодичной дисквалификации за употребление ЭПО. Допинговый случай чемпион мира не объяснил. Россиянин неоднократно подвергался критике со стороны Мартена Фуркада, братьев Бё, шведа Себастьяна Самуэльссона и других биатлонистов.
По мнению Кабукова, Логинов выбрал неправильную тактику поведения в этой ситуации. Тренер считает, что россиянин должен был созвать пресс-конференцию и всё объяснить, как это сделала теннисистка Мария Шарапова, получившая в 2015 году отстранение за употребление мельдония.
Кабуков привёл пример немецких спортсменов, которые выступают в сборной, привлекая собственные средства. По его мнению, поведение россиян с допинговым прошлым не может не вызывать у них возмущение.
"Говорят, что там была какая-то случайность. Но на сегодняшний день мы этого не знаем. А вы поставьте себя на место других спортсменов. Например, на место спортсменов Германии, которые даже в национальной команде 50% стоимости всего инвентаря должны оплачивать из своего кармана, из своих заработанных денег.
И когда спортсмены, вкладывающие свои деньги, знают, что спортсмены сборных России находятся на стопроцентном государственном обеспечении и при этом еще пытаются обмануть других спортсменов… Конечно же, это вызывает огромное возмущение", — приводит РИА "Новости" слова Кабукова.
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