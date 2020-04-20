Французский политик заявил о пятикратном снижении цены на Мбаппе

Французский политический деятель Даниэль Марк Кон-Бендит заявил, что финансовый кризис из-за пандемии коронавируса неизбежно приведёт к значительному снижению цены на футболистов. Так, по его мнению, стоимость форварда "ПСЖ" Кильяна Мбаппе" упадёт в пять раз.

Ранее авторитетный портал transfermarkt снизил цену на французского форварда с 200 до 180 млн евро.

"После коронавирусного кризиса Мбаппе будет стоить скорее € 35-40 млн, чем € 200 млн. Этот кризис уберёт иррациональность из профессионального спорта. Как будто произошла ядерная атака, и всё должно быть восстановлено, но на других базах", — заявил Кон-Бендит в интервью испанскому изданию As.

Также он заявил, что упадут зарплаты футболистов, размер спонсорских и рекламных контрактов. Кон-Бендит считает, что футболисты будут играть так же, как и раньше, то есть снижение финансирования не скажется на качестве футбола.

По словам политика, трансфер Мбаппе из "ПСЖ" в "Реал" летом 2019 года сейчас мог бы привести к финансовой катастрофе мадридского клуба.