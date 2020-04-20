УЕФА может провести Лигу чемпионов и Лигу Европы без зрителей

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация рассматривает вариант проведения матчей без зрителей. По его словам, сезон необходимо доиграть в любом случае. Если власти не разрешат доступ фанатов на трибуны, это произойдет без них.

"Возможно, нам придется начать играть без зрителей, но самое главное, я думаю, это проводить матчи. В трудные времена, как нынешние, это принесло бы людям счастье и определенное чувство нормальности, даже если футбол будет только по телевизору. Рано говорить, что мы не сможем завершить сезон", — приводит слова Чеферина итальянская Corriere della Sera.

Приостановка футбольного сезона

Национальные чемпионаты и кубки были остановлены в начале марта из-за пандемии коронавируса COVID-19. В данный момент продолжается только чемпионат Белоруссии, где за время эпидемии сыграно уже 5 туров или 40 матчей.

В России футбольные турниры остановлены до 31 мая. Решение по возобновлению сезона или даже тренировок команд не принято.

Первым из европейских чемпионатов может вернуться немецкий. В Бундеслиге уже тренируются и могут возобновить турнир. Решение будет принято после 23 апреля.