Украинский боксёр Усик рассказал о беспомощности Зеленского

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой тяжелой категории Александр Усик заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет хорошей команды. По его мнению, бывший комик не может решать проблемы государства из-за того, что он находится в одиночестве.

"Он один. Кто-то скажет, что я его защищаю. Я его не защищаю, но у него нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны, чтобы наша страна, как цветок, расцветала. У нас очень много есть ресурсов, всего-всего-всего. Но нет команды, каждый хочет заработать", — заявил Усик в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Падение рейтинга Зеленского

20 мая 2019 года Зеленский стал президентом Украины. Во втором туре выборов его поддержали 73% избирателей.

По сведениям опроса КМИС, в апреле 2020 года рейтинг Зеленского составляет 44%.