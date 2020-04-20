Кремлёв предлагает провести бои Тимати и Басты, Хабиба и Макгрегора

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв заявил, что хотел бы организовать несколько боксёрских поединков с участием непрофессионалов.

Тимати против Басты на ринге

Кремлёв заявил, что хотел бы возродить шоу "Король ринга", во время которого могли бы выступать известные артисты и другие медийные личности. Так, по его мнению, можно было бы организовать поединок рэперов Тимати и Басты.

"Будем активно работать, чтобы был такой формат. Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать. Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать!" — заявил Кремлёв в интервью ТАСС.

Хабиб и Макгрегор встретятся снова?

Также Кремлёв заявил, что Хабиб Нурмагомедов может принять участие в поеднике по правилам бокса. Глава федерации считает, что соперником для чемпиона UFC мог бы стать Конор Макгрегор.