Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв заявил, что хотел бы организовать несколько боксёрских поединков с участием непрофессионалов.
Кремлёв заявил, что хотел бы возродить шоу "Король ринга", во время которого могли бы выступать известные артисты и другие медийные личности. Так, по его мнению, можно было бы организовать поединок рэперов Тимати и Басты.
"Будем активно работать, чтобы был такой формат. Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать. Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать!" — заявил Кремлёв в интервью ТАСС.
Также Кремлёв заявил, что Хабиб Нурмагомедов может принять участие в поеднике по правилам бокса. Глава федерации считает, что соперником для чемпиона UFC мог бы стать Конор Макгрегор.
"Чтобы Хабибу выступить в боксе, должна быть совершенно другая подготовка. С другой стороны, каждый может попробовать, почему бы и нет. Вот, например, идут споры с Макгрегором. Чтобы это раз и навсегда решить, нужно выйти на дуэль по правилам бокса. Можно без всяких обнимашек на кулаках выйти и поставить точку в этом споре. Это единственный вариант. Готовы помочь организовать бой Хабиба с Макгрегором по правилам бокса, можем и оплатить его", — заявил Кремлёв.
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