Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Кокорин рассказал об ужасном поведении Роналду в матче против России

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин вспомнил о неприятном инциденте во время игры отборочного турнира ЧМ-2014 между сборными России и Португалии в "Лужниках". Матч состоялся 12 октября 2012 года, россияне выиграли со счётом 1:0.

Единственный гол в той игре забил Александр Кержаков. После игры португалец Криштиану Роналду был настолько раздосадован, что даже не стал меняться футболками с Дмитрием Комбаровым.

По мнению Кокорина, такое поведение не красит одного из самых популярных футболистов мира.

"С Криштиану был случай, когда мы выиграли 1:0, и он расстроился. К нему Комбар подошел, а он не дал ему футболку. Со стороны очень некрасиво было. Слушай, ты Криштиану! Все может быть, отдай ты эту майку!" — заявил Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

После матча

Португалия в ответном поединке отыгралась (1:0), но Россия в группе всё равно обошла оппонента и с первого места получила путёвку на ЧМ. Команда Роналду в стыковых матчах победила Швецию и также приняла участие в бразильском турнире.

На Мундиале обе команды сыграли неудачно. И Россия, и Португалия заняли третьи места в своих группах.

Темы футбол александр кокорин криштиану роналду сборная россии по футболу
Новости Все >
На Пасху московские кладбища посетили на 99% меньше горожан
Военные провели дезинфекцию всех предприятий ОПК в Крыму
Кокорин рассказал об ужасном поведении Роналду в матче против России
В России замедлился рост продаж алкоголя
Два экс-футболиста ЦСКА попали в список худших в АПЛ
Груз контрабандного антиквариата остановили на границе с Россией
Пекин открывает для посетителей 73 крупных туристических объекта
Более 145 тысяч человек заразились коронавирусом в Германии
Бандиты в Астрахани пытались отобрать квартиру у сироты
Мусульмане готовятся к необычному Рамадану
Последние материалы
Секреты правильного похудения без диет
В России замедлился рост продаж алкоголя
Два экс-футболиста ЦСКА попали в список худших в АПЛ
Груз контрабандного антиквариата остановили на границе с Россией
Пекин открывает для посетителей 73 крупных туристических объекта
Более 145 тысяч человек заразились коронавирусом в Германии
Бандиты в Астрахани пытались отобрать квартиру у сироты
Мусульмане готовятся к необычному Рамадану
Полицейским в Москве закупят 10 тысяч смартфонов
РПЛ назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата
Популярное
Банки
В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера

В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.

В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Политика. Новости и аналитика
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Новости Грузии
Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР
Россия
МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации
Игорь Буккер Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа Игорь Буккер Василий Амирджанов Пандемия невольно запустила переоценку смыслов Василий Амирджанов Любовь Степушова Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР Любовь Степушова
Комментарии
В России резко увеличился спрос на наличные
Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа
Население вымирает, потому что не рожает
Репетиция восстановления СССР
Население вымирает, потому что не рожает
В кабмин поступило предложение приравнять мигрантов к гражданам РФ
Олег Шеин: централизация власти при эпидемии может сыграть плохую службу
Лукашенко призывает граждан пойти в храм во время пандемии
Главред журнала "За рулём": "Не понимаю, что происходит"
Миро назвала нового мужа Бабкиной "альфонсом"
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Чиновница раскритиковала медиков за то, что они не шьют себе бахилы
Перед инсультом Буланова жаловалась на отсутствие денег
Перед инсультом Буланова жаловалась на отсутствие денег
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ