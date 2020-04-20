Кокорин рассказал об ужасном поведении Роналду в матче против России

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин вспомнил о неприятном инциденте во время игры отборочного турнира ЧМ-2014 между сборными России и Португалии в "Лужниках". Матч состоялся 12 октября 2012 года, россияне выиграли со счётом 1:0.

Единственный гол в той игре забил Александр Кержаков. После игры португалец Криштиану Роналду был настолько раздосадован, что даже не стал меняться футболками с Дмитрием Комбаровым.

По мнению Кокорина, такое поведение не красит одного из самых популярных футболистов мира.

"С Криштиану был случай, когда мы выиграли 1:0, и он расстроился. К нему Комбар подошел, а он не дал ему футболку. Со стороны очень некрасиво было. Слушай, ты Криштиану! Все может быть, отдай ты эту майку!" — заявил Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

После матча

Португалия в ответном поединке отыгралась (1:0), но Россия в группе всё равно обошла оппонента и с первого места получила путёвку на ЧМ. Команда Роналду в стыковых матчах победила Швецию и также приняла участие в бразильском турнире.

На Мундиале обе команды сыграли неудачно. И Россия, и Португалия заняли третьи места в своих группах.