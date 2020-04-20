РПЛ назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата

Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала позицию по вопросу возобновления чемпионата, приостановленного 17 марта. В заявлении говорится о том, что турнир приостановлен до 31 мая, но решение РФС может быть пересмотрено исходя из ситуации с пандемией COVID-19.

Также сообщается, что чемпионат РПЛ возобновится, когда исполнительные власти снимут ограничения на проведение массовых мероприятий. Лига разрабатывает различные варианты календаря на остаток сезона.

"Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей", — говорится в сообщении РПЛ.

Матчи без зрителей

Кроме того, в РПЛ подтвердили информацию о том, что игры могут возобновиться при пустых трибунах. При допуске на стадионы ограниченного количества участников матчи в присутствии болельщиков будут невозможны.

"Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны", — сообщается на сайте РПЛ.

Чемпионат нужно доиграть

В вопросе досрочного завершения сезона РПЛ ориентируется на рекомендации УЕФА. Европейский футбольный союз не приветствует практику, когда лиги принимают "преждевременное" решение. В УЕФА считают, что сезон доиграть всё же возможно.