Российскую премьер-лигу завершат досрочно

Проведение РПЛ, как и большинство других футбольных чемпионатов приостановили из-за пандемии коронавируса. На момент остановки уже было сыграно 22 из 30 туров.

В РПЛ прокомментировали возможность завершения чемпионата и окончательном определении победителей на данный момент.

"Союз европейских футбольных ассоциаций дал всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу", — говорится в пресс-релизе РПЛ.