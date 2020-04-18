Хоккеист “Локомотива” Андрей Марков завершил свою карьеру

Чемпион мира по хоккею Андрей Марков после 25-ти лет уверенных побед завершил свою карьеру. Об этом говорится на официальном сайте хоккейного клуба.

Спортсмен играл на профессиональном уровне и заработал большое количество клубных и международных наград. Хоккеист выступал в командах "Динамо", "Ак Барс", "Химки", а в 2019-м году присоединился к "Локомотиву". За свою карьеру Марков выходил на лед в 990 матчах, завоевал золото чемпионата мира и стал двукратным чемпионом России.