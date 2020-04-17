Кокорин после тюрьмы чувствует себя странно во время празднования голов

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал о том, что означает его жест во время празднования голов. После каждого взятия ворот форвард сосет большой палец.

"Я начал так праздновать, когда у меня родился сын. Пока он был маленький, этот жест еще был актуален", - заявил Кокорин в эфире ТНТ.

Также Кокорин заявил, что чувствует себя странно во время празднования голов из-за тюремного срока. Футболист пообещал найти новое празднование.

"Но после того как я посидел в тюрьме и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому задумываюсь, что уже нужно придумать что-то новое", - заявил нападающий.

Кокорин после выхода из колонии в сентябре 2019 года подписал контракт с "Зенитом", но был отправлен в аренду в "Сочи". В четырёх матчах он забил три гола.