Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов рассказал о своих достижениях на посту президента федерации. Четырёхкратный олимпийский чемпион сравнил себя с Иосифом Сталиным.

Тихонов уточнил, что победил в номинации "Лучшая федерация" по версии Международного союза биатлонистов (IBU). Он руководил СБР с 1996 по 2008 год.

"Когда я принял федерацию, комнатных тапочек не было, всё было разворовано. Были только две комнатки и телефон, перемотанный изолентой. При уходе сдал федерацию с международным дипломом "Лучшая федерация в мире".

Можно сравнить со Сталиным, как Черчилль говорил: "Принял с сохой, а оставил с атомной бомбой". Ни один биатлонный комплекс не соответствовал категории "Б". Я восстановил 17 комплексов – 12 с категорией "Б" и пять с категорией "А", - заявил Тихонов в интервью РИА "Новости".