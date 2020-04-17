Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский объяснил свой выбор тренерского штаба сборной. Ранее правление СБР рекомендовало назначить Польховского главным тренером команды.
До 20 апреля в министерство спорта должны быть представлены кандидаты всех тренеров сборной. Польховский планирует назначить наставником мужской команды Роберта Кабукова, женской — Владимира Королькевича.
По словам Польховского, Кабуков показал себя на посту тренера молодёжной команды России, а также неплохо зарекомендовал себя в Казахстане.
"С Робертом Кабуковым мы знакомы давно, с той поры, когда он работал тренером мужской молодежной сборной. У него это очень хорошо получалось, молодежная команда тогда выступала достойно, и ребята были в хорошем контакте с тренером. Отмечалось, что он умеет наладить общение, убедить, рассказать, объяснить. И в сборной Казахстана у него потом было так же — никаких проблем с командой у Роберта не возникало", — заявил Польховский в интервью РИА "Новости".
Также Польховский отметил, что опасений по поводу работы Владимира Королькевича быть не может, так как он работал в сборной Белоруссии.
"Королькевич — лицензированный тренер, его словенская лицензия позволяет ему работать с любыми спортсменами. Он несколько лет работал со сборной Белоруссии. Какие могут быть опасения? Он два года ездил повсюду с белорусами. И что, со сборной Белоруссии Королькевичу работать можно, а со сборной России нельзя? Как-то это было бы неправильно", — сказал Польховский.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.