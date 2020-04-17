Польховский объяснил, почему выбрал в сборную Кабукова и Королькевича

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский объяснил свой выбор тренерского штаба сборной. Ранее правление СБР рекомендовало назначить Польховского главным тренером команды.

До 20 апреля в министерство спорта должны быть представлены кандидаты всех тренеров сборной. Польховский планирует назначить наставником мужской команды Роберта Кабукова, женской — Владимира Королькевича.

Кабуков умеет наладить общение

По словам Польховского, Кабуков показал себя на посту тренера молодёжной команды России, а также неплохо зарекомендовал себя в Казахстане.

"С Робертом Кабуковым мы знакомы давно, с той поры, когда он работал тренером мужской молодежной сборной. У него это очень хорошо получалось, молодежная команда тогда выступала достойно, и ребята были в хорошем контакте с тренером. Отмечалось, что он умеет наладить общение, убедить, рассказать, объяснить. И в сборной Казахстана у него потом было так же — никаких проблем с командой у Роберта не возникало", — заявил Польховский в интервью РИА "Новости".

Королькевич со словенской лицензией

Также Польховский отметил, что опасений по поводу работы Владимира Королькевича быть не может, так как он работал в сборной Белоруссии.