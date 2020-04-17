В Англии от коронавируса умер чемпион мира 1966 года

Экс-футболист сборной Англии Норман Хантер умер в возрасте 76 лет. Причиной смерти чемпиона мира 1966 года стал коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба бывшего клуба Хантера "Лидса".

"Он оставит огромную пропасть в семье "Лидса", его наследие никогда не будет забыто, и нашли мысли с семьёй и друзьями Нормана в это сложное время", — говорится в сообщении.

Норман Хантер

Хантер — представитель самого успешного поколения сборной Англии. Кроме единственной английской победы на ЧМ, Хантер с командой завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 1968 года.

За "Лидс" Хантер выступал на протяжении 14 лет. Вместе с командой футболист выиграл два чемпионата Англии, Кубок и Суперкубок страны.