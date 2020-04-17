Опубликована лучшая фотография 2019 года

Организаторы международного конкурса World Press Foto назвали лучший снимок 2019 года в области "Спорт". Премию выиграл фотограф клуба НБА "Торонто Рэпторз" Марк Блинч.

Лучшей признана его фотография, сделанная на последней секунде седьмого матча серии "Торонто" — "Филадельфия". На снимке бросок с финальной сиреной Кавая Леонарда, который принёс "Рэпторз" победу в серии. Эта игра завершилась со счётом 92:90.

По мнению специалистов, этот бросок открыл путь "Торонто" к титулу.

Первая победа "Торонто"

Позже "Торонто" победил "Милуоки" в серии со счётом 4:2. В финале плей-офф "Рэпторз" обыграли "Голден Стейт" — 4:2.

"Торонто" одержал первую победу в НБА в своей истории. Кроме того, впервые титул завоевала команда из Канады.

Форвард "Рэпторз" Кавай Леонард был признан MVP финала плей-офф. Другой игрок команды Паскаль Сиакам был признан открытием сезона в НБА.