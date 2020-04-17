"Сахалин", "Чита" и барнаульское "Динамо" отказались доигрывать сезон

Три команды зоны "Восток" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) отказались доигрывать сезон. О своём решении "Сахалин", "Чита" и "Динамо" (Барнаул) заявили во время совещания с руководством ПФЛ.

Видеоконференция состоялась 16 апреля. Директор "Сахалина" Алексей Ан заявил, что летом у команды не будет денег для выступлений в ПФЛ. Финансирование клуба рассчитано до мая, а новый транш поступит только в июле, сообщает Sakh.com.

Вместе с тем, "Иртыш" (Омск), "Новосибирск" и "Зенит" (Иркутск) выразили желание продолжить чемпионат. Предполагается, что чемпионат ПФЛ может быть возобновлён 15 июня.

В ПФЛ призвали команды в любом случае доиграть сезон, даже если оставшиеся матчи необходимо будет провести в одном городе.