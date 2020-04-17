Президент ПФЛ рассказал о ситуации со снятием клубов

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов заявил, что клубы пока не собираются сниматься с чемпионата. Ранее о снятии с тунира ФНЛ заявил "Армавир". Ожидается такое же решение по "Лучу" из Владивостока.

"Снятие клубов? На данный момент таких заявлений не было. Все живут в определенной ситуации", - приводит ТАСС слова Соколова.

Чемпионат ПФЛ

На данный момент в ПФЛ выступают 62 команды, среди которых 8 представляют вторые составы клубов РПЛ или ФНЛ.

Команды разбиты на 5 зон. Ранее СМИ сообщили, что три клуба зоны "Восток" - "Сахалин", "Чита" и "Динамо" (Барнаул) - отказались доигрывать сезон из-за пандемии коронавируса.