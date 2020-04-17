Долги Союза биатлонистов России составляют 35 млн

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал о долгах организации. По его словам, задолженность по зарплатам и расходам на операционную деятельность составляют 7 млн рублей.

"Долги по зарплате составляют порядка 5 миллионов рублей. Плюс есть долги по текущим расходам: аренде, телефонной связи, расчетам с поставщиками. Суммарно миллионов 7. Погрешность составляет 5%", - заявил Голиков в интервью ТАСС.

Кроме того, СБР обязан выплатить 350 ты. евро (28 млн рублей) за процесс восстановления членства в Международном союзе биатлонистов (IBU). Таким образом, общий долг союза на данный момент составляет около 35 млн рублей.

Конфликт в СБР

Ранее Голиков обвинил главу СБР Владимира Драчёва в растрате средств союза. По его словам, около 1,5 млн рублей были потрачены на оплату водителя жены президента.

Правление СБР отстранило Голикова от должности и инициировало аудит. До окончания проверки должность исполнительного директора будет занимать Виктор Майгуров.