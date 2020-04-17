42-летний Буффон продлил контракт с "Ювентусом"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон договорился с клубом о продлении контракта до 2021 года. Сделка будет заключена на тех же условиях, что и предыдущее соглашение, сообщает Tuttosport.

В сезоне-2019/20, после возвращения из "ПСЖ", Буффон провёл 11 матчей, три из которых отстоял на ноль.

Легенда "Ювентуса"

Буффон с 1995 по 2001 год выступал в "Парме", после чего перешёл в "Юве". Голкипер не ушёл из команды даже в 2006 году, когда клуб отправили в Серию В в результате коррупционного скандала.

Буффон провёл 17 сезонов в "Ювентусе", став легендой клуба. За всю карьеру он сыграл 912 матчей на клубном уровне и 176 в составе сборной Италии.