Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Источник Правда.Ру

42-летний Буффон продлил контракт с "Ювентусом"

Спорт » Командные виды » Футбол

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон договорился с клубом о продлении контракта до 2021 года. Сделка будет заключена на тех же условиях, что и предыдущее соглашение, сообщает Tuttosport.

В сезоне-2019/20, после возвращения из "ПСЖ", Буффон провёл 11 матчей, три из которых отстоял на ноль.

Легенда "Ювентуса"

Буффон с 1995 по 2001 год выступал в "Парме", после чего перешёл в "Юве". Голкипер не ушёл из команды даже в 2006 году, когда клуб отправили в Серию В в результате коррупционного скандала.

Буффон провёл 17 сезонов в "Ювентусе", став легендой клуба. За всю карьеру он сыграл 912 матчей на клубном уровне и 176 в составе сборной Италии.

футбол фк ювентус джанлуиджи буффон
Последние материалы
В Тюменской области преступники орудовали на автотрассах и стоянках
Аршавин назвал причину провала сборной России на Евро-2012
Просроченные банковские карты будут работать до июля
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"
Лавров рассказал, что очень скучает по футболу
В Иркутске отправили на карантин собаку
В Западной Сибири будет аномально жарко
Донорам плазмы для лечения коронавируса в Москве заплатят
В Zoom появились ночные клубы с диджеями и дресс-кодом
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Российский шоу-бизнес
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Здоровье
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Бывший СССР
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
Василий Амирджанов Власти вынудили москвичей нарушить санитарные правила Василий Амирджанов Конрад Ренкас Смоленская катастрофа - 10 лет антироссийской истерии в Польше Конрад Ренкас Игорь Буккер Почему долговременный стресс вреден для матери и ребенка Игорь Буккер
Комментарии
Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"
Станет ли мир другим после пандемии
Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Пальцевый массаж от простатита не избавит
Пальцевый массаж от простатита не избавит
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Власти вынудили москвичей нарушить санитарные правила
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Из-за коронавируса началась эпидемия преступности
30 млрд рублей выделят на решение проблем обманутых дольщиков
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
Священники-диссиденты подвергают опасности верующих
Станет ли мир другим после пандемии
"Сделка века" не спасет: бюджет получит менее $1 за баррель нефти в мае
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
"Сделка века" не спасет: бюджет получит менее $1 за баррель нефти в мае
Историк о сносе памятника Коневу: "Чехи плюют в собственную историю"
В Новосибирске украли деньги, выделенные на ремонт дороги
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ