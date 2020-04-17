Аршавин назвал причину провала сборной России на Евро-2012

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему у команды не получилось выйти из группы на Евро-2012. Россияне заняли третье место, уступив путёвку в плей-офф Чехии и Греции.

Россия удачно стартовала на турнире, разгромив Чехию со счётом 4:1. Во второй игре команда сыграла вничью с Польшей (1:1). В последней игре сборной было достаточно не проиграть Греции, но уступила со счётом 0:1.

После игры Аршавин произнёс знаменитую фразу:

"То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы".

"Чуть не повезло"

В интервью "РИА Новости" футболист отметил, что сборной России не хватило игроков основной обоймы. Также Аршавин заявил о невезении.