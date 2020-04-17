Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему у команды не получилось выйти из группы на Евро-2012. Россияне заняли третье место, уступив путёвку в плей-офф Чехии и Греции.
Россия удачно стартовала на турнире, разгромив Чехию со счётом 4:1. Во второй игре команда сыграла вничью с Польшей (1:1). В последней игре сборной было достаточно не проиграть Греции, но уступила со счётом 0:1.
После игры Аршавин произнёс знаменитую фразу:
"То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы".
В интервью "РИА Новости" футболист отметил, что сборной России не хватило игроков основной обоймы. Также Аршавин заявил о невезении.
"Ну, наверное, первое, главное и важное, что в 2008-м мы были моложе все, главный костяк команды, поэтому мы играли чуть получше. А в 2012-м, ну, может быть, меньше запас был именно как у команды, то есть больше игроков обоймы было в 2008-м, чем в 2012-м. Ну и, на мой взгляд, чуть не повезло", - сказал футболист.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.