Лавров рассказал, что очень скучает по футболу

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о своём увлечении футболом. Министр отметил, что является болельщиком со стажем.

"Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле", — заявил Лавров в интервью РИА "Новости".

Широко известно, что глава внешнеполитического ведомства поддерживает московский "Спартак". Среди болельщиков красно-белых бытует мнение, что появление Лаврова на стадионе не очень хорошо сказывается на результатах команды.