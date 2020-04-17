Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о своём увлечении футболом. Министр отметил, что является болельщиком со стажем.
"Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле", — заявил Лавров в интервью РИА "Новости".
Широко известно, что глава внешнеполитического ведомства поддерживает московский "Спартак". Среди болельщиков красно-белых бытует мнение, что появление Лаврова на стадионе не очень хорошо сказывается на результатах команды.
"Особых примет у меня нет, даже несмотря на то что, по словам одного из моих товарищей, статистика "Спартака" при условии моего "живого" посещения той или иной игры оставляет желать лучшего", — заявил Лавров.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.