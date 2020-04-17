Польховский ответил на обвинения Тихонова

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский отреагировал на обвинения со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонва. Бывшый глава СБР в интервью "Правде.Ру" назвал кандидата на пост главного тренера сборной "законченным интриганом и абсолютно безграмотным человеком".

Польховский заявил, что может подать на Тихонова в суд.

"Тихонов давно оскорбляет меня и обвиняет во всех бедах мирового биатлона. Думаю, мы с ним когда-нибудь встретимся в суде", - заявил Польховский в интервью "Известиям".

Также Польховский отметил, что готов взять на себя ответственно за результат сборной России в качестве главного тренера команды. Утвердить его кандидатуру вместе с тренерским штабом должно министерство спорта. Представить всех тренеров команды должны до 20 апреля.