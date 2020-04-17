Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский отреагировал на обвинения со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонва. Бывшый глава СБР в интервью "Правде.Ру" назвал кандидата на пост главного тренера сборной "законченным интриганом и абсолютно безграмотным человеком".
Польховский заявил, что может подать на Тихонова в суд.
"Тихонов давно оскорбляет меня и обвиняет во всех бедах мирового биатлона. Думаю, мы с ним когда-нибудь встретимся в суде", - заявил Польховский в интервью "Известиям".
Также Польховский отметил, что готов взять на себя ответственно за результат сборной России в качестве главного тренера команды. Утвердить его кандидатуру вместе с тренерским штабом должно министерство спорта. Представить всех тренеров команды должны до 20 апреля.
"Что касается должности главного тренера, то я готов взять на себя ответственность за результат сборной и создать тренерский штаб, который поможет сборной добиться ощутимого прогресса. Те результаты, которые сейчас показывают наши команды, не могут никого устраивать. Мы перестали быть топ-сборной, и это надо исправлять", - заявил Тихонов.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.