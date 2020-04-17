Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Трамп пообещал возобновить НХЛ и НБА в ближайшее время

Спорт

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени спортивные соревнования вернутся на стадионы. Вместе с тем глава государства считает, что сначала они будут проходить без зрителей.

"Многие из лиг будут начинать без фанатов, так что это будет сделано для телевидения. Для него вернутся старые добрые времена. Сначала будет так, а потом фанаты начнут возвращаться", — приводит The Score слова Трампа.

Также президент США заявил, что возвращать болельщиков на арены необходимо постепенно. Ранее из-за пандемии коронавируса были приостановлены все спортивные соревнования, среди которых НХЛ и НБА.

"Может быть, сначала придётся сажать фанатов через два сиденья. Затем, в конечном счёте, хотим заполнить арены. Когда вирус уйдёт, у нас будут заполненные арены. Мы вернём спорт в том виде, каким он должен быть. Так что в определённый момент мы вернёмся к норме", — заявил Трамп.

Пандемия коронавируса в США

В США зарегистрировано около 680 тыс. зараженных COVID-19. Чуть менее 35 тыс. человек скончались в результате болезни.

Наиболее сложное положение в Нью-Йорке: около трети заразившихся проживают в этом штате. Из 35 тыс. смертельных случаев 16 тыс. приходится на этот мегаполис.

Темы сша нхл нба хоккей баскетбол коронавирус дональд трамп
Новости Все >
Свыше 129 тысяч россиян остаются под наблюдением врачей
Мужчина переоделся в полицейского, чтобы погулять
Уровень радиации в Киеве находится в норме
В Ульяновске полицейские расследовали кражу, а нашли гранатомет
Польховский ответил на обвинения Тихонова
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
Число жертв коронавируса в Таиланде увеличилось
Родительский комитет страны выступает за отмену ЕГЭ. Совсем
В Армении запретили полиэтиленовые пакеты
В Китае уверены: коронавирус был завезен из другой страны
Последние материалы
Свыше 129 тысяч россиян остаются под наблюдением врачей
Мужчина переоделся в полицейского, чтобы погулять
Уровень радиации в Киеве находится в норме
В Ульяновске полицейские расследовали кражу, а нашли гранатомет
Польховский ответил на обвинения Тихонова
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
Число жертв коронавируса в Таиланде увеличилось
Родительский комитет страны выступает за отмену ЕГЭ. Совсем
Нужно ли лечить «глаза змеи»
В Армении запретили полиэтиленовые пакеты
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Российский шоу-бизнес
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Бывший СССР
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
Здоровье
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Василий Амирджанов Власти вынудили москвичей нарушить санитарные правила Василий Амирджанов Конрад Ренкас Смоленская катастрофа - 10 лет антироссийской истерии в Польше Конрад Ренкас Игорь Буккер Почему долговременный стресс вреден для матери и ребенка Игорь Буккер
Комментарии
Власти вынудили москвичей нарушить санитарные правила
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Из-за коронавируса началась эпидемия преступности
30 млрд рублей выделят на решение проблем обманутых дольщиков
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
Священники-диссиденты подвергают опасности верующих
Станет ли мир другим после пандемии
"Сделка века" не спасет: бюджет получит менее $1 за баррель нефти в мае
Украина похвасталась способностью "выжигать российские войска"
"Сделка века" не спасет: бюджет получит менее $1 за баррель нефти в мае
Историк о сносе памятника Коневу: "Чехи плюют в собственную историю"
В Новосибирске украли деньги, выделенные на ремонт дороги
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
На Кубани полицейский помогал регистрировать угнанные иномарки
"Москва для москвичей": новый лозунг "Яблока"?
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Леонков: Россия и не скрывает, что ее противоракеты могут сбивать спутники
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ