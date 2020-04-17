Трамп пообещал возобновить НХЛ и НБА в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени спортивные соревнования вернутся на стадионы. Вместе с тем глава государства считает, что сначала они будут проходить без зрителей.

"Многие из лиг будут начинать без фанатов, так что это будет сделано для телевидения. Для него вернутся старые добрые времена. Сначала будет так, а потом фанаты начнут возвращаться", — приводит The Score слова Трампа.

Также президент США заявил, что возвращать болельщиков на арены необходимо постепенно. Ранее из-за пандемии коронавируса были приостановлены все спортивные соревнования, среди которых НХЛ и НБА.

"Может быть, сначала придётся сажать фанатов через два сиденья. Затем, в конечном счёте, хотим заполнить арены. Когда вирус уйдёт, у нас будут заполненные арены. Мы вернём спорт в том виде, каким он должен быть. Так что в определённый момент мы вернёмся к норме", — заявил Трамп.

Пандемия коронавируса в США

В США зарегистрировано около 680 тыс. зараженных COVID-19. Чуть менее 35 тыс. человек скончались в результате болезни.

Наиболее сложное положение в Нью-Йорке: около трети заразившихся проживают в этом штате. Из 35 тыс. смертельных случаев 16 тыс. приходится на этот мегаполис.