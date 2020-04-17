Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"

Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношение к власти и поправкам в Конституции России в интервью главному редактору украинского издания "Гордон" Алесе Бацман.

По мнению известного комментатора, российское руководство не представляет реального положения дел в стране.

"Люди, которые нами в России правят, скорее всего, очень даже неплохие. Просто они думают, что если выйдут из-за кремлёвской стены и пройдут по улице, то здесь стоят телефонные аппараты и позвонить стоит двушку. А всё остальное в них, может быть, и неплохо", — заявил Уткин в интервью на YouTube.

Кроме того, Уткин считает, что ситуация с изменением Конституции привела к тому, что президента Владимира Путина воспринимают как "хромую утку". Этот термин используется в американской политике для обозначения главы государства, который вскоре покинет свой пост и уже не имеет большого влияния.