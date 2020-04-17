"Барселона" не будет покупать Неймара из-за коронавирусного кризиса

"Барселона" отказалась от идеи переговоров с французским "ПСЖ" по покупке нападающего Неймара. Каталонцы переживают непростые времена из-за кризиса вследствие пандемии коронавируса и не могут позволить себе столь крупные затраты, сообщает Catalunya Radio.

"Барса" не получит часть доходов из-за приостановки сезона-2019/20. Клубу пришлось пойти на сокращение зарплат футболистов на 70% на время пандемии. Если сезон не будет доигран, потери клуба составят около 100 млн евро.

Вместе с тем "Барселона" не отказывается от трансферной кампании совсем. Вместо Неймара может быть приобретён Лаутаро Мартинес из "Интера". Его стоимость составляет более 100 млн евро, но в Каталонии планируют провести обмен игроками с небольшой доплатой.

Основные силы клуба после завершения сезона будут направлены на удержание лидеров. "Барселона" хочет продлить контракты с Лионелем Месси и голкипером Марк-Андре Тер-Штегеном.

Стоимость Неймара

По оценке портала transfermarkt, стоимость Неймара составляет 128 млн евро. Но "ПСЖ" вряд ли согласится продавать игрока за такую сумму.

В 2017 году бразилец перешёл из "Барселоны" в парижский клуб за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории.