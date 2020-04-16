Член правления СБР предложил назначить Драчёва главным тренером сборной

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что Владимир Драчёв мог бы совмещать должности главного тренера сборной и главы СБР. Ранее правление рекомендовало назначить на пост руководителя команды Валерия Польховского, но это вызвало множество споров в СМИ.

Чепиков привёл в пример лыжников, где президент ФЛГР Елена Вяльбе совмещает должность главного тренера команды.

"Если кандидатура главного тренера сейчас вызывает столько споров, то можно пойти по пути лыжных гонок, где этот пост занимает президент федерации Елена Вяльбе. Думаю, Владимир Петрович [Драчев] справится с совмещением этих должностей, у него огромная работоспособность. Этим решением мы устраним существующие противоречия", - заявил Чепиков.

Ранее сам Драчёв высказался против кандидатур Владимира Королькевича и Роберта Кабукова на посты тренеров женской и мужской команд. Этих специалистов хотел бы видеть в тренерском штабе Польховский.