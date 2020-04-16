УЕФА назначил заседание исполкома по коронавирусу на 23 апреля

УЕФА объявил о проведении заседания исполкома организации 23 апреля. Совещание состоится в формате видеоконференции и будет посвящено положению дел на фоне пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА.

За два дня до этого, 21 апреля состоится совещание с руководителями всех 55 ассоциаций УЕФА. На этой видеоконференции будет обсуждаться тот же вопрос.

УЕФА обещает опубликовать принятые решения после заседания исполкома.

Приостановка футбольного сезона

Все футбольные чемпионаты Европы, кроме белорусского, были приостановлены в начале марта. УЕФА рекомендовал доиграть все чемпионаты и готов продлить официальный сезон.

Во многих странах звучат призывы завершить сезон досрочно. Так, в Бельгии ожидается решение общего собрания клубов. В Шотландии завершены чемпионаты в низших дивизионах.

В России футбольные соревнования остановлены до 31 мая. Общее собрание премьер-лиги отложило решение по сезону на неопределённый сок.