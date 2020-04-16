УЕФА объявил о проведении заседания исполкома организации 23 апреля. Совещание состоится в формате видеоконференции и будет посвящено положению дел на фоне пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА.
За два дня до этого, 21 апреля состоится совещание с руководителями всех 55 ассоциаций УЕФА. На этой видеоконференции будет обсуждаться тот же вопрос.
УЕФА обещает опубликовать принятые решения после заседания исполкома.
Все футбольные чемпионаты Европы, кроме белорусского, были приостановлены в начале марта. УЕФА рекомендовал доиграть все чемпионаты и готов продлить официальный сезон.
Во многих странах звучат призывы завершить сезон досрочно. Так, в Бельгии ожидается решение общего собрания клубов. В Шотландии завершены чемпионаты в низших дивизионах.
В России футбольные соревнования остановлены до 31 мая. Общее собрание премьер-лиги отложило решение по сезону на неопределённый сок.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.