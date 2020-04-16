Испанская футбольная лига (Ла Лига) провела совещание по поводу продолжения сезона. На заседании вынесено решение по поводу того, кто будет представлять страну в еврокубках, если чемпионат не будет доигран, сообщает Marca.
Распределение в таком случае произойдёт по таблице на момент остановки Примеры из-за пандемии коронавируса.
В Лиге чемпионов примут участие четыре команды. Все они стартуют с группового турнира:
В Лигу Европы выходят две команды из примеры, а также победитель Кубка Испании. Если финал между "Реал Сосьедад" и "Атлетиком" не будет проведён, то в ЛЕ попадут:
Решение по остановке сезона пока не принято, как и не определены даты его возможного возобновления.
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