В Испании определили участников Лиги чемпионов в случае отмены сезона

Испанская футбольная лига (Ла Лига) провела совещание по поводу продолжения сезона. На заседании вынесено решение по поводу того, кто будет представлять страну в еврокубках, если чемпионат не будет доигран, сообщает Marca.

Распределение в таком случае произойдёт по таблице на момент остановки Примеры из-за пандемии коронавируса.

Лига чемпионов

В Лиге чемпионов примут участие четыре команды. Все они стартуют с группового турнира:

"Барселона";

"Реал";

"Севилья";

"Реал Сосьедад".

Лига Европы

В Лигу Европы выходят две команды из примеры, а также победитель Кубка Испании. Если финал между "Реал Сосьедад" и "Атлетиком" не будет проведён, то в ЛЕ попадут:

"Хетафе";

"Атлетико";

"Атлетик".

Решение по остановке сезона пока не принято, как и не определены даты его возможного возобновления.