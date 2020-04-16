Директор "Мордовии" прокомментировал слухи о снятии с чемпионата ФНЛ

Директор футбольного клуба "Мордовия" Николай Левин рассказал о ситуации в команде. Ранее сообщалось, что перед футболистами саранской команды существуют долги по зарплате с начала 2020 года.

Как уже сообщалось, с чемпионата ФНЛ снялся "Армавир", такое же решение ожидается по "Лучу". СМИ предположили, что по аналогичному сценарию будет развиваться ситуация и в Саранске.

"Пока мы не собираемся сниматься. Что касается зарплаты, мы знаем, что она будет, попозже, но будет. Сейчас не то время, чтобы акцентировать внимание на этом. Думаю, когда всё это пройдет, всё прояснится", — заявил Левин.

"Мордовия" занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ.