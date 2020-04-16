CAS отстранил российского тренера за попытку дать взятку допинг-офицеру

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о дисквалификации тренера по лёгкой атлетике Андрея Ерёменко на четыре года. Специалист наказан РУСАДА за попытку дать взятку допиг-офицеру во время соревнований в Адлере в 2017 году, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл во время чемпионата России по эстафетам. Бегунья Юлия Малуева имитировала плохое самочувствие в тот момент, когда к ней пришли допинг-офицеры. Позже Ерёменко попытался "замять" инцидент, предложив работникам РУСАДА взятку.

РУСАДА после того, как антидопинговый комитет ВФЛА принял сторону Ерёменко, подала жалобу в CAS. Слушания состоялись в декабре 2019 года, решение было вынесено сегодня.