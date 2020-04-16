"Нас узнает весь мир": зачем в Белоруссии продолжают чемпионат

Президент Белорусской федерации футбола (АБФФ) Владимир Базанов рассказал о продаже прав на показ матчей Высшей лиги. Белорусский чемпионат — единственный, который продолжается в Европе на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что российский телеканал "Матч ТВ" заплатит 210 тыс. долларов по контракту на показ чемпионата Белоруссии. По словам Базанова, это не соответствует действительности.

"Оплата идет по каждому матчу. Небольшие суммы. Просто кто-то придумал и назвал такую большую сумму, и все думают, что мы сейчас продвигаем и ахово зарабатываем. Нет", — приводит Sputnik слова Базанова.

Также глава АБФФ отметил, что деньги в ситуации с продажей прав чемпионата не являются главным фактором при подписании контрактов. Ранее о трансляциях Высшей лиги договорились более 15 стран.