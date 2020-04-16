В Англии хотят доиграть чемпионат до 30 июня или завершить сезон сейчас

Как минимум девять клубов английской премьер-лиги (АПЛ) готовят заявление по поводу возможного завершения сезона. Команды хотят доиграть чемпионат до 30 июня, сообщает Mirror.

Это позволит избежать проблем с контрактами футболистов, спланировать трансферное окно и спокойно начать следующий сезон по графику. Кроме того, у клубов заканчиваются спонсорские контракты, которые нельзя будет пересмотреть.

Руководство лиги согласно рекомендациям УЕФА настаивает на продлении сезона, но клубы готовы привести доводы в пользу доигровки до 30 июня. В противном случае они будут настаивать на досрочном завершении сезона с признанием итогов по турнирной таблице на момент приостановки.

По мнению многих владельцев клубов, неопределённость и ожидание ведут к финансовым потерям. Клубы АПЛ в случае досрочного завершения готовы провести новые переговоры с трансляторами чемпионата BT и Sky, чтобы скорректировать контракт.

Решение по поводу того, как завершить сезон на фоне пандемии коронавируса, может быть принято на следующей неделе. До этого клубы и лига проведут консультации с правительством, чтобы более точно очертить возможные сроки возобновления массовых мероприятий.