Заседание суда по Кокорину и Мамаеву отложено из-за коронавируса

Заседание Второго кассационного суда по жалобе футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева должно было состояться 20 апреля. Рассмотрение отложено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.

Новая дата рассмотрения будет назначена позже. В жалобе защита футболистов указала, что суд вынес необоснованное решение по делу Кокорина и Мамаев без учёта действий каждого подсудимого в момент драки с водителем Виталием Соловчуком. Кроме того, по мнению адвокатов, футболисты не имели хулиганских побуждений, как говорится в приговоре.

Дело Мамаева и Кокорина

Кокорин и Мамаев вместе с друзьями 8 октября 2018 года устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали Соловчук и чиновник минпромторга Денис Пак. Оба футболиста получили сроки (на 18 и 17 месяцев, соответственно), а вышли по УДО в сентябре 2019 года.