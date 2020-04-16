Генеральный секретарь Федерации биатлона Молдавии Пётр Брия сообщил, что три российских биатлониста с нового сезона будут выступать за молдавскую команду. Разрешение от Союза биатлонистов России (СБР) им не понадобилось, так как спортсмены не выступали за российскую сборную на взрослом уровне, сообщает ТАСС.
С нового сезона за сборную Молдавии будут выступать:
15 февраля спортсмены получили молдавские паспорта.
"В связи с пандемией коронавируса к новому сезону спортсмены сейчас готовятся дома, первый сбор планируется начать 20 мая в Кишиневе", — заявил Брия.
31-летний Магазеев на юниорском уровне выступал вместе с Антоном Шипулиным. На ЧМ-2008 среди юниоров в составе эстафетной команды он завоевал золотую медаль.
На чемпионате мира-2009 среди юниоров в Кэнморе завоевал серебро в мужской эстафете и золото в смешанной.
26-летний Усов — воспитанник школы в Саратове. Достижений во время выступлений в России не имел.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.