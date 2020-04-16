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Источник Правда.Ру

"Зенит" заплатит "Крыльям" за Зиньковского 130 млн

Спорт » Командные виды » Футбол

"Зенит" и "Крылья Советов" ведут переговоры о переходе в питерскую команду полузащитника Антона Зиньковского. Сумма трансфера составит 130 млн рублей, сообщает Betting Insider.

По оценке портала transfermarkt. de, стоимость Зиньковского составляет 2,2 млн евро (около 180 млн рублей).

Антон Зиньковский

24-летний футболист является воспитанником новороссийского "Черноморца". Также он прошёл академии "Чертаново" и "Кубани".

Профессиональную карьеру начал в "Чертаново", за который провёл 103 матча и забил 36 голов. Также пробовал свои силы в "Зените-2", где отыграл всего восемь поединков.

В 2019 году Зиньковский подписал контракт с "Крыльями Советов". Его статистика в самарской команде:

  • сезон-2018/19 — 13 матчей, 1 гол;
  • сезон-2019/20 — 20 матчей, 6 голов.
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