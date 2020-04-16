"Зенит" и "Крылья Советов" ведут переговоры о переходе в питерскую команду полузащитника Антона Зиньковского. Сумма трансфера составит 130 млн рублей, сообщает Betting Insider.
По оценке портала transfermarkt. de, стоимость Зиньковского составляет 2,2 млн евро (около 180 млн рублей).
24-летний футболист является воспитанником новороссийского "Черноморца". Также он прошёл академии "Чертаново" и "Кубани".
Профессиональную карьеру начал в "Чертаново", за который провёл 103 матча и забил 36 голов. Также пробовал свои силы в "Зените-2", где отыграл всего восемь поединков.
В 2019 году Зиньковский подписал контракт с "Крыльями Советов". Его статистика в самарской команде:
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