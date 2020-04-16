Шотландская футбольная лига приняла решение о досрочном завершении сезона. При голосовании идею поддержали 80% клубов, сообщает пресс-служба организации.
Лига проводит чемпионаты в трёх дивизионах — Чемпионшипе, Лиге 1, Лиге 2. Решение по премьер-лиге пока не принято.
Результаты команд засчитаны по турнирной таблице на момент остановки из-за пандемии коронавируса. Чемпионшип выиграл "Данди Юнайтед". Эта команда получила путёвку в высший дивизион.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.