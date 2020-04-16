В Италии назвали дату возобновления чемпионата после пандемии

Футбольный сезон в Италии будет возобновлён ответными полуфинальными матчами Кубка Италии. 27 и 28 мая на поле выйдут:

"Наполи" — "Интер";

"Ювентус" — "Милан".

Такая схема возобновления сезона позволит другим клубам получить больше времени для подготовки. Первые игры Серии А запланированы на 31 мая. Сезон планируют завершить 2 августа, сообщает La Repubblica.

Решение руководители клубов совместно с лигой и Федерацией футбола Италии должны принять на следующей неделе. В чемпионате необходимо провести 12 туров, а также перенесенные из-за пандемии матчи.