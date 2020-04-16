Келли Пике ответила на вопрос о расставании с пилотом "Формулы-1" Даниилом Квятом. Дочь трёхкратного чемпиона гоночной серии Нельсоном Пике напрямую не подтвердила конфликт, но заявила, что они "лучшие друзья".
У Келли и Даниила в июле 2019 года родилась дочь Пенелопа. В декабре пара рассталась. Девушка даже удалила все фотографии россиянина из Instagram.
"90 процентов вопросов касаются наших отношений с Даниилом, поэтому придётся ответить и закрыть эту тему. Мы с Даниилом лучшие друзья.
Мы посвящаем себя воспитанию Пенелопы, стараемся дать ей всё лучшее. Как только карантин будет облегчён, Даниил обязательно приедет к нам, чтобы повидаться с малышкой", — написала Келли в Instagram.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.