Келли Пике рассказала о расставании с Даниилом Квятом

Келли Пике ответила на вопрос о расставании с пилотом "Формулы-1" Даниилом Квятом. Дочь трёхкратного чемпиона гоночной серии Нельсоном Пике напрямую не подтвердила конфликт, но заявила, что они "лучшие друзья".

У Келли и Даниила в июле 2019 года родилась дочь Пенелопа. В декабре пара рассталась. Девушка даже удалила все фотографии россиянина из Instagram.