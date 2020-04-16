Фергюсон и Гэтжи 9 мая разыграют чемпионский пояс UFC

Бойцы смешанных единоборств Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи ответили согласием на предложение главы UFC Даны Уайта провести поединок 9 мая. Ожидаетя, что бой состоится на частном острове, который организация готовит для проведения турниров.

По сведениям журналиста Бретт Окамото, Фергюсон и Гэтжи разыграют пояс "временного" чемпиона UFC в лёгком весе. "Постоянный" титул у Хабиба Нурмагомедова, который из-за пандемии коронавируса и закрытия границ не может вылететь из России в США.

Что будет с поясом Хабиба

Ранее СМИ сообщали, что победитель поединка между Фергюсоном и Гэтжи встретится с Нурмагомедовым за чемпионский титул. Бой может состояться в сентябре.

Бой Тони и Хабиба сорвался в пятый раз. Тренер россиянина Хавьер Мендес ранее заявил, что хотел бы видеть следующим соперником россиянина Гэтжи, а не Фергюсона.