Глушаков и Широков подрались на Евро-2016. Досталось даже Мамаеву

Футболисты сборной России Денис Глушаков и Артём Дзюба раскрыли правду о драке во время Евро-2016. Причиной потасовки стало извечное противостояние московских "Спартака" и ЦСКА.

Подрались Глушкаов, представлявший красно-белых, и Роман Широков, который перешёл из "Спартака" в ЦСКА.

"Началось про "Спартак": мол, вы там болтаетесь. Я сказал: "Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год". В итоге слово за слово… Но я попал в другого", — заявил Глушаков в эфире "Матч ТВ".

Слова Дениса подтвердил Дзюба. Он также рассказал, что из-за драки пострадал Павел Мамаев, который тогда выступал за "Краснодар" и не принимал участия в споре.

"Человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: "У тебя осталось на одну жизнь меньше". Тут было смешно", — рассказал Дзюба.

Также он добавил, что "чуть не задушил" Глушакова, когда пытался разнять драку.