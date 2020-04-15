Австрийским футбольным клубам разрешили проводить тренировки

Австрийские футбольные клубы получили возможность проводить совместные тренировки. Ранее занятия были отменены из-за пандемии коронавируса.

Правительство Австрии разрешило тренироваться с 20 апреля. Футболисты будут готовиться к возобновлению чемпионата, сообщает AFP.

Все футболисты будут периодически тестироваться на коронавирус. Обязательный анализ на COVID-19 будет сделан за двое суток до матчей. Сами игры будут проходить при пустых трибунах.

Чемпионат Австрии по футболу

До завершения чемпионата Австрии по футболу необходимо провести 10 туров. Команды после двух кругов были поделены на две гурппы. За чемпионство и еврокубки продолжают бороться: