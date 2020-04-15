Бывший тренер сборной Канады Питерс возглавил "Автомобилист"

"Автомобилист" объявил о назначении канадца Билла Питерса главным тренером команды. Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано на два сезона.

Питерс был представлен публике на специальной пресс-конференции. Ранее команду возглавлял Андрей Мартемьянов.

Билл Питерс

Питерс известен по своей работе со сборной Канады. Он возглавлял команду на чемпионатах мира в 2016 и 2018 годах. Канадцы с Питерсом завоевали золотые медали ЧМ.

Также тренер работал в НХЛ. Был ассистентом в "Детройт Ред Уингз". Главным значился в двух клубах:

"Каролине Харрикейнз";

"Калгари Флэймз".

"Автомобилист"

Клуб из Екатеринбурга выступает в КХЛ с 2009 года. В 11 сезонах семь раз команда выходила в плей-офф.

Шесть раз "Автомобилист" уступил в первом раунде. В 2019 году команда дошла до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступила "Салавату Юлаеву".