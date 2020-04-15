"Автомобилист" объявил о назначении канадца Билла Питерса главным тренером команды. Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано на два сезона.
Питерс был представлен публике на специальной пресс-конференции. Ранее команду возглавлял Андрей Мартемьянов.
Питерс известен по своей работе со сборной Канады. Он возглавлял команду на чемпионатах мира в 2016 и 2018 годах. Канадцы с Питерсом завоевали золотые медали ЧМ.
Также тренер работал в НХЛ. Был ассистентом в "Детройт Ред Уингз". Главным значился в двух клубах:
Клуб из Екатеринбурга выступает в КХЛ с 2009 года. В 11 сезонах семь раз команда выходила в плей-офф.
Шесть раз "Автомобилист" уступил в первом раунде. В 2019 году команда дошла до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступила "Салавату Юлаеву".
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