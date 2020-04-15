Ефимова заявила, что не жалеет о переезде в США

Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что не сожалеет о переезде в США в 2011 году. Девушка объяснила свой поступок тем, что не сошлась характером с тренером Ириной Вятчаниной.

"О переезде я ни разу не пожалела. В тот момент у меня было такое состояние: либо нужно совсем бросать плавание, либо что-то менять. С этим ощущением я прожила не один год", — заявила спортсменка в интервью Sport24.

Ефимова рассказала о конфликте с тренером. По её словам, для Вятчаниной её переезд выглядел как побег.

"Возможно, все получилось не очень красиво. И для Ирины Германовны мой отъезд выглядел как побег или предательство, но тогда я просто не могла поступить по-другому", — сказала спортсменка.

Юлия Ефимова

Ефимова специализируется на плавании брассом. Она завоевала несколько наград высшего уровня: