Польховский рассказал о формировании штаба сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал о том, как проходит процедура формирования тренерского штаба сборной. Ранее правление СБР рекомендовало назначить специалиста главным тренером команды.

Кроме того, на утверждение до 20 апреля должны быть представлены кандидатуры тренеров мужской и женской команд. СМИ сообщали о том, что в штаб могут войти Владимир Королькевич и Роберт Кабуков. Позже глава СБР Владимир Драчёв выступил против нахождения в сборной этих специалистов.

По словам Польховского, он проводит консультации с различными ведомствами. Новый тренерский штаб приступит к работе с 1 июня.