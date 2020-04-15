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Источник Правда.Ру

Польховский рассказал о формировании штаба сборной России по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал о том, как проходит процедура формирования тренерского штаба сборной. Ранее правление СБР рекомендовало назначить специалиста главным тренером команды.

Кроме того, на утверждение до 20 апреля должны быть представлены кандидатуры тренеров мужской и женской команд. СМИ сообщали о том, что в штаб могут войти Владимир Королькевич и Роберт Кабуков. Позже глава СБР Владимир Драчёв выступил против нахождения в сборной этих специалистов.

По словам Польховского, он проводит консультации с различными ведомствами. Новый тренерский штаб приступит к работе с 1 июня.

"Всё находится в стадии формирования, проходим консультации и уточнения с ОКР, министерством спорта РФ, ЦСП и тренерами. Время еще есть. Есть процедура (по утверждению тренерского состава), которую никто не отменял. Это, прежде всего, контракты, которые заключаются по 31 мая. Поэтому до этой даты нынешний коллектив работает. А уже с 1 июня будут работать те, у кого будет новый контракт. Такая процедура действует на протяжении многих лет", — приводит РИА "Новости" слова Польховского.

Темы сбр биатлон валерий польховский
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