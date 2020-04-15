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Источник Правда.Ру

Уткин заявил, что хочет унизить Соловьёва

Спорт

Спортивный комментатор Василий Уткин продолжил конфликт с ведущим Владимиром Соловьёвым. Заочная перепалка между журналистами продолжается несколько дней.

Всё началось с того, что Уткин в эфире телеканала "Дождь" заявил, что ему "не нужно такое государство", которое по мнению журналиста не помогает людям во время пандемии коронавируса. После этого Соловьёв назвал Уткина психом, а в ответ получил целый ряд оскорблений.

Сегодня на канале Уткина вышло видео, в котором большая часть времени была посвящена Соловьёву.

Уткин обвинил государство в предательстве

Уткин в очередной раз обвинил государство в предательстве. Журналист подтвердил свои слова и назвал Соловьёва "хлопотливой тётенькой".

"Как прав и удачлив был покойный Доренко, который назвал тебя хлопотливой тетенькой.

Подумать только — я произнес некоторую тираду в эфире телеканала "Дождь", загнанного за восемь можаев, и тебя это задело, и ты решил это прокомментировать. Хотя в том, что я сказал, почти нет моей индивидуальности. Это же очевидно.

Все мы сейчас в пандемии сидим у себя в квартирах, за свою квартплату, проедаем свои сбережения, нам платят зарплату люди, которые, в общем, не обязаны этого делать, и им никто не помогает. И это предательство государства. И это просто факт", — заявил Уткин в своём YouTube-канале.

Уткин назвал Соловьёва маршалом пропаганды

Кроме того, Уткин назвал Соловьёва "маршалом пропаганды". Комментатор заявил, что на ведущего работает целая команда, а он справляется с журналисткой работой в одиночку.

"И как же ты завелся. Я ответил тебе твитом, в маленьком твиттере. И смотри-ка, ты пляшешь от этого третий день. Что же это за танцы? Как же ты уязвим, маршал пропаганды.

Не понимающий, цитирую тебя, "кто раскручивает Дудя?". А Дудя никто не раскручивает. Это раскручивают тебя, потому что тебе нужны погоны, потому что тебе нужны деньги, потому что тебе нужна слава, потому что ты жадный. Потому что на тебя, чтобы твои слова прозвучали, должна сработать гигантская компания с огромным количеством камер, студий, света, редакторов, гримеров и так далее.

А нам ничего этого не нужно. Мы просто разговариваем с людьми. Собираем лайки вместо денег, просмотры — вместо славы. Потому что люди хотят нас смотреть", — заявил Уткин.

Уткин вызвал Соловьёва на баттл

Комментатор заявил, что хочет унизить Соловьёва. Он вызвал своего оппонента на баттл.

"Как тебя много, а? Хлопотливая тетенька, мерзкая карлица, обоссаный клоун, соловьиный помет, вечерний мудозвон, ну и наконец, педерастическая обезьяна. А меня так мало.

Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus Battle. Честного, словесного боя. Выходи, попробуй защити — нет, не истину, не политику, не экономику — себя. Потому что мне хочется поговорить с тобой не об экономике, и не о перспективах, и не о геополитике.

Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь, и я это сделаю", — заявил Уткин.

Темы футбол коронавирус василий уткин владимир соловьёв
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