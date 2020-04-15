Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

"Армавир" объявил о снятии с чемпионата ФНЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Армавир" объявил о том, что команда не будет доигрывать чемпионат ФНЛ сезона-2019/20. К футболистам, болельщикам и работникам клуба обратился генеральный директор Валентин Климко.

Он отметил, что клуб не может продолжать выступления и провести аттестацию на следующий чемпионат. Вместе с тем, "Армавир" обещает рассчитаться со всеми футболистами до конца сезона.

"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения первенства ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять "Армавир" с первенства ФНЛ", — говорится в заявлении клуба.

﻿"Армавир" до завершения сезона разработает план по участию в следующем. Предполагается, что команда заявится на чемпионат ПФЛ.

История "Армавира"

"Армавир" был образован в 1959 году. В чемпионате России команда только три сезона провела во втором по силе дивизионе - первенстве ФНЛ.

Команда выступает на стадионе "Юность" в Армавире, который вмещает 6 192 зрителя.

Вторая жертва пандемии коронавируса

"Армавир" стал вторым клубом, объявившим о снятии с чемпионата ФНЛ. Ранее власти Приморья лишили финансирования клуб из Владивостока "Луч".

Таким образом, в чемпионате ФНЛ осталось 18 команд:

  • "Ротор" (Волгоград);
  • "Химки";
  • "Чертаново";
  • "Торпедо" (Москва);
  • "Нефтехимик" (Нижнекамск);
  • "СКА-Хабаровск";
  • "Балтика" (Калининград);
  • "Шинник" (Ярославль);
  • "Томь" (Томск);
  • "Чайка" (Ростовская область);
  • "Нижний Новгород";
  • "Авангард" (Курск);
  • "Краснодар-2";
  • "Енисей" (Красноярск);
  • "Спартак-2";
  • "Мордовия" (Саранск);
  • "Текстильщик" (Иваново);
  • "Факел" (Воронеж).
Темы фнл футбол фк армавир коронавирус
Новости Все >
213 москвичей нарушили режим самоизоляции
Ожирение названо самым опасным фактором для больных коронавирусом
В Астрахани задержали группу жестоких грабителей
Алтай остался последней республикой, где не выявили коронавирус
Коронавирус распространяется в десять раз быстрее гриппа
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Билл Гейтс раскритиковал решение США о прекращении финансирования ВОЗ
Чуть меньше новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет
Эксперт оценил количество возможных смертей от COVID-19 в Японии
Военные беспилотники начали мониторинг лесных пожаров в Бурятии
Последние материалы
213 москвичей нарушили режим самоизоляции
Уткин заявил, что хочет унизить Соловьёва
Московский "железный занавес": почему всё пошло как обычно
Ожирение названо самым опасным фактором для больных коронавирусом
В Астрахани задержали группу жестоких грабителей
Алтай остался последней республикой, где не выявили коронавирус
Коронавирус распространяется в десять раз быстрее гриппа
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Билл Гейтс раскритиковал решение США о прекращении финансирования ВОЗ
Чуть меньше новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет
Популярное
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00

Президент России Владимир Путин запланировал очередное обращение к россиянам на 17:00 13 апреля.

Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Василий Амирджанов На фоне пандемии вылезают уши системных проблем Василий Амирджанов Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова Игорь Буккер Каменный век может скоро вернуться из-за изменения климата Игорь Буккер
Комментарии
Медики назвали лучший природный антисептик
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
"Железный занавес" опустил не коронавирус
Медэксперты: Трамп совершает преступление против человечества
В итальянских СМИ продолжается антироссийская истерия
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
Мир наизнанку: либералы предложили раздать деньги жителям России
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Врачи скорой посоветовали россиянам "не верить ничему"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ