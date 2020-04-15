"Армавир" объявил о снятии с чемпионата ФНЛ

Футбольный клуб "Армавир" объявил о том, что команда не будет доигрывать чемпионат ФНЛ сезона-2019/20. К футболистам, болельщикам и работникам клуба обратился генеральный директор Валентин Климко.

Он отметил, что клуб не может продолжать выступления и провести аттестацию на следующий чемпионат. Вместе с тем, "Армавир" обещает рассчитаться со всеми футболистами до конца сезона.

"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения первенства ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять "Армавир" с первенства ФНЛ", — говорится в заявлении клуба.

﻿"Армавир" до завершения сезона разработает план по участию в следующем. Предполагается, что команда заявится на чемпионат ПФЛ.

История "Армавира"

"Армавир" был образован в 1959 году. В чемпионате России команда только три сезона провела во втором по силе дивизионе - первенстве ФНЛ.

Команда выступает на стадионе "Юность" в Армавире, который вмещает 6 192 зрителя.

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"Армавир" стал вторым клубом, объявившим о снятии с чемпионата ФНЛ. Ранее власти Приморья лишили финансирования клуб из Владивостока "Луч".

Таким образом, в чемпионате ФНЛ осталось 18 команд: