UFC проведёт турнир без Нурмагомедова 9 мая

Глава UFC Дана Уайт принял решение по турниру UFC 249, который был запланирован на 18 апреля. Из-за пандемии коронавируса бои перенесли на более поздний срок, а Хабиб Нурмагомедов не смог вылететь в США.

Турнир состоится 9 мая на частном острове, который готовили специально для проведения боёв. Эту информацию подтвердили MMAJunkie и ESPN. Главным событием вечера станет бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который заменил Нурмагомедова.

В основном файт-карде также могут состояться такие бои: