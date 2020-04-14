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Источник Правда.Ру

"Зенит" планирует продлить контракт с Дзюбой

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что информация о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в римский "Лацио" не соответствует действительности. Ранее сообщение распространили российские СМИ с ссылкой на Gazzeta dello Sport. Якобы услуги Дзюбы "Лацио" предложил агент Жорже Мендеш.

"Не может", - ответил Медведев на вопрос о возможном уходе Дзюбы.

Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до окночания сезона-2019/20. Медведев заявил, что клуб рассчитывает продлить соглашение.

"Насчет нового контракта могу сказать, что у нас полное взаимопонимание", - приводит слова Медведева "РИА Новости".

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