Собрание клубов немецкого чемпионата перенесено с 17 на 23 апреля. На заседании 36 команд Бундеслиги должны решить вопрос с возобновлением сезона.
Перенос состоялся для того, чтобы у клубов было больше времени на подготовку к заседанию, сообщает пресс-служба Немецкой футбольной лиги.
Чемпионат в первой и второй Бундеслиге был остановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. На данный момент есть официально решение о том, что футбольные матчи не возобновятся раньше 1 мая.
Ранее сообщалось, что чемпионат Германии может стать одним из первых, который возобновится в Европе. Бундеслига разработала план, по которому на матчи будут допущены не более 239 человек, включая футболистов, персонал клуба и стадиона.
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