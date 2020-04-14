Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Аршавин назвал ситуацию с зарплатой Кокорина самой интересной

Спорт » Командные виды » Футбол

Бывший форвард "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о том, какую ситуацию он считает самой интересной в российском футболе во время пандемии коронавируса. По его мнению, это информация о зарплате Александра Кокорина в "Сочи".

Сочинский клуб ранее объявил о том, что договорился с футболистами о сокращении зарплаты на 50% на время остановки чемпионата. В России футбольные соревнования остановлены с 17 марта по 31 мая.

"Сочи" теперь предстоит провести отдельные переговоры с Кокориным, которому всю зарплату по контракту выплатили заранее. Это было одним из условий нападающего перед трансфером в сочинский клуб.

"Ему же зарплату в "Сочи" выплатили всю наперед. А 16 мая он должен быть уже в "Зените". Что по зарплате? Здесь вопрос личных отношений Саши с президентом "Сочи", думаю, они все решат. Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в "Сочи", но ситуация все равно очень интересная", — заявил Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Темы футбол фк сочи андрей аршавин александр кокорин
Новости Все >
Исследование: фламинго любят собираться "компанией друзей"
Муцениеце готовится делить имущество с Прилучным
Для ВМФ России построят еще одно судно-катамаран
"Зенит" планирует продлить контракт с Дзюбой
Собрание клубов Бундеслиги по возобновлению чемпионата перенесено
Авиаперевозчики подсчитали потери в 2020 году
Мошенник лишил автомобилей 30 жителей Смоленской области
Аршавин назвал ситуацию с зарплатой Кокорина самой интересной
Тихонов о правлении СБР: "Опять вся эта мразь собирается в кучу"
В ОАЭ начнут заключать браки онлайн
Последние материалы
Собрание клубов Бундеслиги по возобновлению чемпионата перенесено
Авиаперевозчики подсчитали потери в 2020 году
Мошенник лишил автомобилей 30 жителей Смоленской области
Аршавин назвал ситуацию с зарплатой Кокорина самой интересной
CALCM - прощание с "Длинной Рукой"
Тихонов о правлении СБР: "Опять вся эта мразь собирается в кучу"
В Бурятии чиновник нанес ущерб государству на 13 миллионов рублей
В ОАЭ начнут заключать браки онлайн
В 2025 году Россия создаст на Луне научную базу
Наркомания — это туберкулез современности
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова Игорь Буккер Каменный век может скоро вернуться из-за изменения климата Игорь Буккер Василий Амирджанов Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан Василий Амирджанов
Комментарии
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Где и почему живут дольше всего?
Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Касабланка: близкий финал путешествия экспедиции "Дорогами «Дакара»"
Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября
Треть депутатов Госдумы не вышла на работу после теста на COVID-19
Уткин назвал Соловьёва "обезьяной"
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Преступность растет в условиях пандемии коронавируса
Путин выступил за "экстраординарные меры" в борьбе с коронавирусом
Стало известно, какую роль сыграл Путин в заключении сделки ОПЕК+
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Лукашенко: никто от коронавируса в нашей стране не умрет
Эпидемия может оставить без работы 8 миллионов человек
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
В "Роскосмосе" назвали дату начала освоения Луны
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ