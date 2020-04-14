Бывший форвард "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о том, какую ситуацию он считает самой интересной в российском футболе во время пандемии коронавируса. По его мнению, это информация о зарплате Александра Кокорина в "Сочи".
Сочинский клуб ранее объявил о том, что договорился с футболистами о сокращении зарплаты на 50% на время остановки чемпионата. В России футбольные соревнования остановлены с 17 марта по 31 мая.
"Сочи" теперь предстоит провести отдельные переговоры с Кокориным, которому всю зарплату по контракту выплатили заранее. Это было одним из условий нападающего перед трансфером в сочинский клуб.
"Ему же зарплату в "Сочи" выплатили всю наперед. А 16 мая он должен быть уже в "Зените". Что по зарплате? Здесь вопрос личных отношений Саши с президентом "Сочи", думаю, они все решат. Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в "Сочи", но ситуация все равно очень интересная", — заявил Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.